Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basındaki haberlere göre, Kolombiya'nın Bolivar yönetim bölgesinin başkenti Cartagena'da inşaatı devam eden ruhsatsız bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos Ivan Marquez, olayla ilgili yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan 6 işçiye ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.