ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyinde merkez üssü Balangonan'ın 31 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yerin 41,7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Filipinler ve çevresinde tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu.
Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem
29.04.2017 - 09:05 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler'in güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından Filipinler ve çevresinde tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu.
Etiketler : Filipinler,tsunami,deprem,
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