Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en etkin lobilerinden biri olan Ulusal Tüfek Derneği’nin (NRA) Atlanta’daki etkinliğinde konuştu.

''OBAMA DÖNEMİ, SİLAH EDİNME HAKKINA SALDIRI DÖNEMİ''

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 1983 yılında katıldığı etkinlikten sonra bir NRA buluşmasına katılan ilk ABD başkanı olan Trump, vatandaşların silah edinme hakkına değinen ABD Anayasası’nın 2. maddesine atıf yapan Trump, herkesin silah edinme hakkını koruyacağı sözünü verdi.

Selefi Barack Obama dönemini, silah edinme hakkına ''8 yıllık saldırı dönemi'' olarak nitelendiren Trump, ''Artık bu saldırı dönemi sona erdi. Beyaz Saray’da artık gerçek bir dostunuz ve destekçiniz var'' diye konuştu.

ABD’DE BİREYSEL SİLAHLANMA TARTIŞMASI

Ülkenin en etkili lobilerinden Ulusal Tüfek Derneği tarafından desteklenen Trump, başkanlık koltuğuna oturacağı ilk gün, okullarda ve askeri üslerdeki silahtan arındırılmış bölgeleri kaldırmayı taahhüt etmişti.

Yaklaşık 325 milyon insanın yaşadığı ABD’de kişi başına birden fazla silah düşüyor ve silah edinmenin çok kolay olması önemli bir tartışma alanı olarak gündemde yer işgal ediyor.

Demokratlar silah edinme hakkının sınırlandırılması gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçiler ise genel anlamda bu hakkın her halükarda korunması gerektiğini savunuyor.