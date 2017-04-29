Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni bir kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Türkiye saatiyle 00.15'te duyurulan test, anında dünyada ilk haber oldu ve tüm büyük haber organları gelişmeyi yayınlarını keserek verdi.

CNN International'a bilgi veren ABD ordusu Pasifik Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Komutan Dave Benham, Pukchang hava sahasından fırlatılan füzenin yaklaşık 35 kilometre gidebildiğini söyledi. Füzenin Kuzey Kore topraklarını terk etmeden birkaç saniye içinde patladığı bildiriliyor. Gökyüzünde infilak eden füze, Kuzey Kore'nin son iki hafta içindeki ikinci başarısız testi oldu.





Uluslararası haber ajanslarının Güney Kore'nin başkenti Seul'den geçtiği fotoğraflarda, insanların endişeyle televizyon karşısında fırlatılan füzeyi izledikleri görülüyor.

Dünyayı ayağa kaldıran deneme, CNN'e özel röportaj veren Kuzey Kore yönetiminden Sok Chol Won'un testlerin asla durmayacağını söylemesinden iki gün sonra geldi. Won, "ABD'nin düşmanca hareketleri sürdüğü müddetçe asla nükleer ve füze testlerini sona erdirmeyeceğiz" demişti.





Trump: Xi'ye saygısızlık...

ABD lideri Donald Trump, Pyongyang'ın hamlesine ilk tepkiyi Twitter hesabından verdi. Son günlerde Çin üstünden Kuzey Kore'ye baskı yapan Trump, Kim Jong-un söz konusu denemeyle Çin lideri Xi Jinping'e saygısızlık yaptığını belirtti.



Reuters haber ajansına bir röportaj veren Başkan Trump, Kuzey Kore ile büyük, büyük bir çatışmanın mümkün olduğunu söylemiş ve Çin'in krizi çözmek için gösterdiği çabayı övmüştü.





Uçak gemisi Japonya'ya ulaştı

Kuzey Kore krizi, ABD'nin Nisan ayı başında USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerinin Kore Yarımadası'na gideceğini ilan etmesiyle zirve yaptı. Taraflar birbirlerine savaş tehditleri savururken, Kuzey Kore peş peşe güç gösterilerine girişti. 15 Nisan'daki Güneşin Günü kutlamalarında yeni füzeler görücüye çıktı, ordunun kuruluşunun 85'inci yıldönümünde ise ordunun tümü sahne aldı.





Aynı günlerde taarruz filosunun Avustralya açıklarında olduğu, ABD yönetiminin tüm dünyayı ters köşeye yatırdığı ortaya çıktı. Peşinden filo, gerçekten Kore açıklarına doğru ilerlemeye başladı.

Son gelen bilgilere göre, Güney Kore ve Japon savaş gemileriyle buluşan ABD filosu Japonya'nın güneyindeki Nagasaki'ye ulaştı.

Üç ülkenin Japon Denizi'nde girişeceği dev tatbikat, her an başlayabilir. Busan limanına demirleyen ABD'nin nükleer denizaltısı USS Michigan da tatbikata katılacak.





Savaş uçakları havalandı

Güney Kore'nin Kunsan hava üssünde ise ABD ve Güney Kore savaş uçakları tatbikata girişti. Reuters haber ajansı, üsten kalkan F-16 ve diğer savaş uçaklarının fotoğraflarını dünyaya servis etti.





Müzakere de savaş da masada...

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) dün Kuzey Kore'ye karşı atılacak yeni adımları görüşmek üzere topladı. Toplantıya başkanlık eden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore harekete geçmeden dünyanın harekete geçmesini isteyerek, nükleer programda bir anlaşmaya varılamazsa yıkıcı sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi. Askeri güç kullanımının masada olduğunu bir kez daha ilan eden Tillerson, Pyongyang yönetimi ile ülkeden nükleer silahların çıkarılmasını müzakere edebileceklerini açıkladı.





Çin: İlk adım nükleer silah testlerinin durması

Toplantıda söz alan Çin tarafı ise, atılacak ilk adımın Kuzey Kore'nin nükeer silah testlerini durdurması olacağını belirterek tek taraflı olmayan tüm yaptırımlara BMGK'da destek verileceğini dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kore Yarımadası'nda kritik noktaya gelen durumun her an kontrolden çıkabileceği uyarısını yaptı.





Füze savunma sistemi hayata geçiyor

ABD'nin Pasifik Komutanı Amiral Harry Harris, Güney Kore'de kurulumuna başlanan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze savunma sisteminin birkaç gün içinde operasyonel hale geleceğini söyledi.

Söz konusu füze savunma sistemi, Seongju kasabasındaki bir golf sahasına kuruluyor. Reuters haber ajansına bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump ise, füze savunma sistemi için Güney Kore'nin 1 milyar dolarlık faturayı ödemesi gerektiğini söyledi.

Çin, dün yaptığı açıklamada Washington'dan geri adım atmasını istemiş ve savunma sistemine karşı yeni silahlar deneyeceğini ilan etmişti.





25 milyon insan tehlikede

ABD'li istihbarat uzmanları da, Kuzey Kore'ye bir askeri operasyonun büyük riskler taşıdığını söylüyor. Aniden füze ya da nükleer tesislerin vurulması, tek başına Kuzey Kore'nin tüm kapasitesini imha etmeye yetmiyor. Böyle bir hamle, Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore veya Japonya'ya saldırmasına yol açabilir.

Füze teknolojileri uzmanı ve 38 North adlı sitenin yöneticisi John Schilling'e göre, Kuzey Kore’nin sınıra yığılı 21 binden fazla top ve füze rampası bulunuyor. Söz konusu silahlar, Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde yaşayan 25 milyon kişiyi tehdit ediyor. Güney Kore’nin kalabalık başkenti, sınırın yalnızca 56 kilometre uzağında.







Füzeler, Amerikan üslerini vurabilir

Pyongyang'ın bini aşkın balistik füzesi, Güney Kore ve Japonya’nın yanı sıra Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Amerikan üslerini vurabilir.

Henüz füzelere nükleer başlık takıldığına dair bir kanıt yok. Ancak iki bin kilometre menzilli Nodong füzeleri savaş başlıklarına bir tonluk patlayıcı alabiliyor.





Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti.

Kuzey Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaptı. Birleşmiş Milletler kararları, Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.