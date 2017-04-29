Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da, Düsseldorf Havalimanı'ndan İstanbul'a seyahat edecek iki Türk yolcunun valizlerinden 1 milyon 200 bin Euro çıktı. Gümrük Dairesi, şüphe üzerine kontrol edilen 38 ve 50 yaşlarındaki Türk yolcuların valizinde yakalanan paranın bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu açıkladı.

Polis, Ruhr bölgesinde ikamet ettikleri bildirilen iki Türk'ün parayı uyuşturucu kaçakçılığından kazanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor. Düsseldorf Gümrük Dairesi'nin açıklamasına göre, yolcular parayı İstanbul'da bir kişiye götürdüklerini söylediler. Paraya el konulurken iki Türk serbest bırakıldı.

Gümrük Dairesi, yazılı basın açıklamasında, ele geçirilen paranın fotoğraflarını paylaştı.

15 Haziran 2017 tarihinde yürülüğe giren düzenlemeye göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışında bir yere seyahat eden ve üzerinde 10 bin Euro'dan fazla para, çek, altın gibi ödeme araçları bulunan yolcular bunu yazılı olarak bildirmek zorunda. AB içinde ise, sadece sözlü beyan yeterli oluyor. Söz konusu kontroller uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasal olmayan yollardan elde edilen paranın aklanmasını veya terör örgütlerinin finanse edilmesini önlemek için yapılıyor.