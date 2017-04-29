Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

L'OBS dergisinin yayımladığı, 23-28 Nisan'da yapılan 7 farklı ankete göre Macron'u seçmenlerin yüzde 59-64'ü destekliyor.

Macron'a karşı yarışacak olan aşırı sağcı Marine Le Pen ise seçmenlerden yüzde 36 ve 41 arasında destek görüyor.

Anketlerin yüzde 2-3 hata payı olabileceği belirtiliyor.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Macron ve yüzde 21,30'unu alan Le Pen, ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Macron, merkez sağ ve merkez soldan ikinci tur için önemli oranda destek alırken Le Pen'e verilen destek zayıf kalmış, Le Pen başbakanlık karşılığında ilk turda yüzde 4,7 oy alan muhafazakar sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan ile anlaşmıştı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.