Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, (Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD'nin önderliğini yaptığı) Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ve Türkiye arasındaki çatışma ve güvenlik güçlerinin sınırdan birbirlerine ateş açtığı yönündeki haberleri anlayabilmek için Suriye ve Türkiye sınırında devriye nöbeti tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Devriyenin sebebini, "DEAŞ'a karşı mücadele en fazla güvendiğimiz iki ortağın arasındaki gerginliği durdurmak" sözleriyle açıklayan CENTCOM, taraflara, DEAŞ'a karşı yoğunlaşma çağrısında bulundu.