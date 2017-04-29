Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezulla’da gaz bombası kutusunun çarptığı Juan Pablo Pernalete Llovera isimli bir genç gösterilerde hayatını kaybetti. Gösterilerin, 2014 yılından sonraki en kötü sosyal şiddet olduğu belirtildi. Gösteriler sosyalistler tarafından 20 yıl sürdürülen bir yönetimin sona erdirilmesi için ve tasarruf tedbirlerine karşı yapıldığı belirtildi.