Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir performans sanatçısı, cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesini istemek için 3 saat köpek gibi havladı.

Ressam, heykeltraş ve performans sanatçısı olan Olivier de Sagazan performansını, önemli şirketlerin merkezleri ile büyük bir alışveriş merkezinin bulunduğu La Defense semtinde gerçekleştirdi.

Le Parisien gazetesine açıklamada bulunan Sagazan, "Bu, Ulusal Cephe'yi engellemek için Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı. Macron'a karşı bir sempati hissettiğimden değil, fakat o Marine Le Pen'den daha az kötü, bu tartışılmaz." dedi.

Havlamanın sanatta Dadaist akıma gönderme yapan bir görüntü olduğunu belirten Olivier de Sagazan, normalde kötü birşey hissedildiğinde köpeklerin havladığını hatırlattı.

Havlarken kendisini izleyen insanların kendisine katılmasını isteyen Sagazan, bu talebine ise çok destek bulamadı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.