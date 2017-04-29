Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer’in, iş kanunuyla ilgili kemer sıkma açıklamalarının ardından sendikalar binlerce Brezilyalı greve çağırdı. Ardından dün birçok gösterici, iş kanunundaki büyük değişiklikleri ve emeklilik sistemini protesto etmek için sokaklara döküldü. Polisin gösteriye müdahale etmesinin ardından, göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı. Ülke çapında devam eden protestolarda, göstericiler Rio’da Janerio kentinde birçok arabayı ateşe verdi. San Paolo kentinde ise polisin sert müdahalelerinin ardından, göstericiler Cumhurbaşkanı Michel Temer’in evine yürüdü.

Protesto gösterilerine rağmen, Temer ve merkez sağdaki hükümet üyeleri grevi başarısız olarak değerlendirdi ve kınadı. Cumhurbaşkanı Temer, bazı protestocuların uyguladığı şiddeti kınadı. Temer tarafından E-posta ile gönderilen bir açıklamada, "küçük grupların" toplu taşıma araçlarını kullanmasını engellediğini ve "ulusal mevzuatın modernizasyonu yolunda çalışmaların devam edileceği ifade edildi. Üyeler tarafından yapılan açıklamada ise sendikaların toplu taşımacılığı hedeflediği, işe gitmek isteyen insanların ulaşamayacakları anlamına geldiği bildirildi. Sendikalar ise üyelerin açıklamalarına karşı grevin başarılı olduğunu ve otomobil, petrol, okul ve hatta bankacılık gibi kilit sektörlerde milyonlarca işçinin bağlılığına işaret ettiğini belirtti. Brasilia’daki 4.000 üyeli radyo ve televizyon işçileri sendikası başkanı Marco Clemente, "Ülkeye ne yaptıklarını izleyerek, işçi haklarını ortadan kaldırdığına dair hükümete bir mesaj göndermemiz önemli " dedi.