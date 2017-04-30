Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kontrat, düzenlediği basın toplantısında, Macar hükümetinin daha güçlü sığınmacı baskısına hazırlanmak için ikinci tel örgü çekme kararı aldığını ve sığınmacıların alınan önlemler sayesinde Macar sınırından uzak durduklarını savundu.

Karoly Kontrat, 174 kilometrelik Macaristan-Sırbistan sınırının 155 kilometrelik kısmı için şubat ayında yapımına başlanan ikinci tel örgü çekme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, çalışma süresince 150 uzman ve 700 mahkumun görev yaptığını söyledi.

"SOROS SIĞINMACI POLİTİKAMIZA SAVAŞ AÇTI"

Amerikalı iş adamı George Soros ve desteklediği sivil toplum kuruluşlarının Macaristan'ın sığınmacı politikasına karşı mücadele ettiğini de öne süren Kontrat, "Brüksel ve sığınmacı taraftarı Soros'un STK'ları, Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı hukuki ve fiziki önlemlerine savaş açtı. Sığınmacıların girişine izin vermemizi istiyorlar. Macaristan ise sınırlarını ve Schengen bölgesini koruyor." şeklinde konuştu.

MACARİSTAN'IN SIĞINMACILARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için kullandığı en önemli güzergahlardan birisi olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Hükümet, Balkan ülkelerinde sığınmacı krizi konusundaki belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Parlamento 7 Mart'ta kabul ettiği yasayla, aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasını zorunlu kılmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağını belirtmişti.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.