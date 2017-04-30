Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılan anayasa oylamasından evet çıkınca memnuniyetsizliğini dile getirmekten çekinmeyen Avrupa, nihayet sonucu sindirmeye başladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin sonuçlara saygı duydukları yönündeki açıklamasının ardından Avrupalı liderlerden sıcak mesajlar geldi. Bunlardan biri olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Evet diyenler Türkiye’ye dönsün” şeklindeki ırkçı ifadelere cevap niteliği taşıyan bir çıkışta bulundu. Türklere çifte vatandaşlık verilmesini savunan Merkel, “Çifte pasaport sahibi bir Türk, sadece Alman vatandaşı olan Türk asıllı biri kadar Almanya’ya sadık olabilir. Önemli olan insanları anayasamıza ve değerlerimize nasıl ikna edebileceğimizdir” dedi.



GELİN TÜRKLERE VİZE VERELİM

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesini yanlış bir tepki olarak gördüklerini söyledi. Gabriel “Türkiye, büyük bir komşu. Askerî dönemlerde bile Türkiye’yi dışlamadık. Şimdi neden bu ülkeyi Rusya’ya doğru sürüklemekte çıkarımız olsun ki? AB-Türkiye ilişkileri yeni bir temele oturtulmalı. Gazetecilere, aydınlara, bilim adamlarına, öğrencilere, her iki tarafta çalışan iş adamlarına nasıl vize kolaylığı sağlayabileceğimizi düşünmemiz gerekir” görüşünü paylaştı.



IRKÇILARA BELLEN’DEN CEVAP

300 bin Türk’ün yaşadığı Avusturya’da çifte vatandaşlık tartışmaları alevlendi. Türkleri referandumdan sonra hedef tahtasına koyanlara Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’den cevap geldi. Bellen, “Bir kişinin çifte vatandaşlığa sahip olmasında bir sakınca görmüyorum. Bu durumun Avusturya devletine zarar vereceğini de düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE’SİZ BİR NATO ÇOK ZAYIF OLUR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için önemli bir ülke olduğunu bildirdi. Stoltenberg, bir Alman gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kosova, Afganistan ve Akdeniz’de NATO’ya önemli katkılar sağladığını belirtti. “NATO, kuşkusuz Türkiye olmadan zayıf olur” ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yakınlığı, coğrafi konumu ve askerî yeteneğiyle DEAŞ’e karşı mücadelede çok büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Genel Sekreter, “Türkiye, Avrupa’nın güvenliği ve NATO için anahtar bir ülkedir” değerlendirmesinde bulundu.