Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğretmenler, toplu taşıma işçileri ve postane memurları sendikaları ile örgütlerinin çağrısıyla organize edilen grev, ülkenin büyük şehirlerinde hayatı âdeta durma noktasına getirdi. Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerindeki ana yolları trafiğe kapatarak hükûmeti protesto eden eylemcilere, polisler göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti. Rio de Janeiro’da dün sabah saatlerinde Novo Rio Otobüs Terminali önünde toplanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Ülkedeki bir çok eyalette toplu taşıma seferleri yapılamazken, devlet okullarında eğitime ara verildi.