Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya ile Suriye konusunda yapıcı iş birliği yürütüldüğünü söyledi.

Diriöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 3 Mayıs'ta Soçi'de yapacağı görüşme öncesi iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Diriöz, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, "İlişkileri geliştirmek için gerekli siyasi irade iki tarafta da mevcut. Rusya ile tüm alanlarda sadece eski noktayı yakalamak değil, ilişkileri daha da ileri taşımak istiyoruz. Soçi'de görüşmenin ilişkilerin gelişimi için önemli bir merhale olacağına inanıyorum." dedi.

"Suriye konusunda iş birliği devam ediyor"

Büyükelçi Diriöz, Suriye konusuna da değinerek, "Rusya ile Suriye konusunda yapıcı bir iş birliği yürütüyoruz. Çatışmaların durdurulması, ateşkesin yaygınlaştırılması ve terörizmle mücadelede konularında iş birliğimiz devam ediyor." diye konuştu.

Astana görüşmelerinin amacının Cenevre ve Suriye'de siyasi geçiş sürecini kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Diriöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada garantör ülkelere önemli rol düşünüyor. İş birliğinin koordine edilmesi için geçen hafta Tahran'da teknik görüşmeler yapıldı. Görüşmede Astana'nın daha verimli geçmesi ve sahada somut sonuçlar alınmasına yönelik teknik hazırlık yapıldı. Çalışmalar fikir birliği içerisinde devam ediyor."

"Ekonomi alanında kısa vadede gelişmeler olmasını bekliyorum"

Diriöz, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi başkanlığındaki heyetin geçen hafta Moskova'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, görüşmelerde ekonomik sorunların aşılması için yol haritası belirlendiğini söyledi.

Görüşmelerin teknik düzeyde Türkiye'de devam etmesinin kararlaştırıldığını aktaran Diriöz, "Rus heyet Türkiye'de temaslarda bulundu. Mayısın ikinci haftasında Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in Türkiye'ye giderek bu süreci sonuçlandırmaları bekleniyor." ifadesini kullandı.

Diriöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in, Soçi'deki görüşmesinin bu sürece ivme kazandıracağına işaret ederek, "Ekonomik, ticari alanda kısa vadede gelişmeler olmasını bekliyorum." dedi.