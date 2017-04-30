Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Savcılığından yapılan açıklamada, İsviçre Vatandaşı Daniel M.’e ait evlerde ve iş yerinde aramalar yapıldığı belirtildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan İsviçre’li Daniel M. Mahkeme tarafından tutuklanarak Cezaevine gönderildi. Mahkeme İsviçre Vatandaşı olan Daniel M.’in casusluk faaliyetleri yaparken yanında suç ortaklarının olup olmadığı hakkında araştırma yapıldığını açıkladı. Ayrıca Frankfurt Savcılığı, İsviçre’li Casus’un hangi yabancı güç için casusluk faaliyetlerinde bulunduğu hakkında bilgi vermedi.