Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IFOP araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 54'ü Le Pen'i "endişe verici" bulurken, bu oran Macron'da yüzde 25 düzeyinde oldu.

Adaylardan beklenen terörle mücadele performansı konusunda ise Le Pen'den beklenti duyan Fransızların oranı yüzde 42, bu konuda Macron'a güvenenler ise yüzde 22 oranında.

Her iki adayın da tam anlamıyla dürüst olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 47, insanların gündelik ihtiyaçlarını anlamadıklarını değerlendirenlerin oranı yüzde 44, işsizliği düşürmekte başarısız olacaklarını düşünenlerin oranı ise yüzde 45 düzeyinde.

Ankete göre, Macron ve Le Pen'in ülkeyi birleştireceğine inanmayanların oranı ise yüzde 42.

Anketin 26-28 Nisan tarihlerinde, bin kişiye yapıldığı bildirildi.