Şinhua ajansının haberine göre, Şanşi eyaletinin Çuvo ilçesinde turistik gezi amaçlı kullanılan ve iki yolucusu bulunan uçak, iniş yaparken ağaca çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Uçağın iniş yaptığı yerde bulunan bir kişi yaralandı. Yerel yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Çin'de uçak kazası: 2 ölü, 1 yaralı
01.05.2017 - 04:59 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 04:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in kuzeyinde meydana gelen uçak kazasında iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : çin,uçak kazası,
469253 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/469253.aspx
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