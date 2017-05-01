Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şinhua ajansının haberine göre, Şanşi eyaletinin Çuvo ilçesinde turistik gezi amaçlı kullanılan ve iki yolucusu bulunan uçak, iniş yaparken ağaca çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Uçağın iniş yaptığı yerde bulunan bir kişi yaralandı. Yerel yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.