Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Hindistan’da temaslarına devam ediyor. Hindistan ziyareti kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı. Erdoğan daha sonra anıt defterini imzaladı.