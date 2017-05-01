Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 1 Mayıs Halk Birliği Günü çeşitli kültür ve spor etkinlikleriyle kutlandı.

Mengilik El Meydanı'nda, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan halk, ülkede yaşayan yüzlerce etnik azınlık temsilcisinin kurduğu çadırlardaki sofralarda çeşitli ulusal yemeklerden tattı.

Astana Valisi Aset İsekeşev, sofraları tek tek gezerek halkın Birlik Günü'nü kutladı.

Meydanda kurulan sahnede yerel müzisyenler konserler verirken etnik azınlıklar ulusal dans gösterileri yaptı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca güreş, halat çekme, taş kaldırma gibi ulusal spor müsabakaları gerçekleştirildi.

Dünyada İşçi ve Emekçiler Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, Kazakistan'da 1995’ten bu yana Halk Birliği Günü olarak kutlanıyor.

Endonezya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşık 40 bin işçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla meydanlarda toplandı.

Başkentin merkezi Bunderan Hi'de buluşan işçiler, "İşçiler çok yaşa" sloganları eşliğinde Başkanlık Sarayı'na yürüdü.

Sarayın önünde işçiler, düşük maaşlar, sağlık güvencesi yetersizliği ve sözleşmeli işçilik gibi şikayetlerini dile getirerek, hükümet politikalarını protesto etti.

Irak'ta 1 Mayıs kutlamaları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.

Irak Komünist Partisi ile bazı sivil toplum örgütlerinin destek verdiği yürüyüş, Bağdat'taki Milli Tiyatro binası önünden başladı.

Endülüs Caddesi'nde son bulan yürüyüşte, sık sık "hükümeti yolsuzlukla gerektiği gibi mücadele etmeye çağıran" sloganlar atıldı. Göstericiler ayrıca "işçilerin sendikal, sosyal ve sağlık haklarının iyileştirilmesini istedikleri" yönünde pankartlar taşıdı.

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi.

Farklı işçi sendikalarının öncülüğünde Kızıl Meydan'da yapılan geçit törenine resmi verilere göre yaklaşık 130 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak, döviz ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.

"İyi bir iş, maaş ve hayat" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, işçilerin maaşlarına zam yapılması ve emeklilik yaşının yükseltilmemesi gibi taleplerde bulunuldu.

Afganistan1 Mayıs kutlamaları

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Kentte, Kamal Nabizadeh kavşağından Rabia Belhi Caddesi'ne yürüyen işçiler, "Can güvenliği istiyoruz", "Ev istiyoruz", "Maaşlara zam istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Köln'de 1 Mayıs kutlamaları

Almanya'nın Köln kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan işçiler davul ve zurna çalarak yürüdü.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) önünde toplanan kalabalık, şehir merkezinden geçerek Heumarkt'a yürüdü.

Yürüyüşe Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un yanı sıra eyalet milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkçe marşların da söylendiği yürüyüşte işçiler, asgari ücretin arttırılması, taşeron işçiliğin kaldırılması ve emekli maaşlarının arttırılması gibi taleplerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Viyana'da 1 Mayıs kutlamaları

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İktidardaki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) tarafından organize edilen 1 Mayıs yürüyüşünde binlerce kişi, tarihi Opera Binası önünden Viyana Belediyesine yürüdü.

Yürüyüşe, Başbakan Christian Kern, Meclis Başkanı Doris Bures, Viyana Eyalet Başkanı Michael Haupl, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, belediye binası önünde düzenlenen kortejle son buldu.

Bosna Hersek'te 1 Mayıs kutlamaları

Bosna Hersek'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü doğa gezileri ve pikniklerle kutlandı.

Bosna Hersek'te, resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs'ta, çalışanlar, aileleri ve arkadaşları ile Saraybosna yakınlarındaki mesire yerlerine akın etti.

Nisan ayının son günlerini kar yağışıyla geçiren Saraybosnalılar, hava sıcaklığındaki yoğun artıştan istifade ederek 1 Mayıs'ı mesire alanlarında şarkılar ve piknik eşliğinde kutladı.

Hırvatistan'da 1 Mayıs kutlamaları

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in merkezindeki Maksimir Parkı'nda, 1 Mayıs kutlamaları vesilesiyle toplanan kalabalığa kuru fasulye yemeği dağıtıldı.

Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı Milan Bandic de beyaz önlük giyip şapka takarak aşçılarla servis yaptı.

Parkın girişinde ayrıca vatandaşlara karanfil verildi.

Ukrayna'da 1 Mayıs kutlamaları

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla düzenlenen mitingde hükümet protesto edildi.

Kiev Belediye binası önünde toplanan kalabalık, Avrupa Meydanı'na kadar ellerinde Ukrayna ve Sosyalist Parti bayraklarıyla yürüdü.

Halkların Dostluğu Kemeri alanında toplanan göstericiler hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Yunanistan'da 1 Mayıs kutlamaları

Yunanistan'ın başkenti Atina'da işçi ve memurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında hükümetin "kemer sıkma" politikalarını protesto etti.

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen farklı meslek gruplarından çalışan ve öğrenciler, 1 Mayıs'ta Atina meydanlarını doldurdu.

On binin üzerinde göstericinin katıldığı kutlamalarda çeşitli gruplar Meclis'in bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi. Bir grup gösterici de ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Yunanistan hükümet yetkilileriyle uluslararası kreditörlerin temsilcileri arasındaki müzakerelerin devam ettiği Hilton Oteli önünde de bir grup gösterici, slogan attı.

Sofya'da 1 Mayıs kutlamaları

Bulgaristan'da 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve solcu medya temsilcileri yürüyüş yaptı.

Ülkede 1989'a kadar 45 yıl iktidarda kalan eski komünist partisinin devamı olan Rusya yanlısı BSP'nin taraftarları, parlamento önünde toplanarak yaklaşık bir kilometre yürüdü.