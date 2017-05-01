Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014 tarihinde Irak'ın 2'nci büyük kenti Musul'un yanı sıra eş zamanlı olarak Havice ilçesi ve ona bağlı Riyaz, Reşad, Abbasi ve Zap kasabalarını da ele geçirdi.

Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin ortak koordinasyonu sonucu 17 Ekim tarihinde başlatılan Musul'u DEAŞ'tan kurtmarma operasyonundan sonra, Havice ilçesinin tamamen kuşatma altına alındı. İlçe yaklaşık 6 aydır Peşmerge, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri tarafından çevrilmiş durumda.

"Fırsatını bulan siviller kaçmaya çalışıyor"

Kerkük'ün batısındaki 5'inci Cephe Peşmerge Komutanı Albay Heme Regir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre Havice ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 900 DEAŞ militanı var. İlçe tamamen kuşatma altına alınmış ve militanların kaçma gibi bir durumu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Fırsatını bulan siviller kaçmaya çalışıyor." diyen Regir, "Havice ve çevre bölgelerden fırsatını bulan siviller kaçmaya devam ediyor. Güvenli bölgelere gelen siviller, daha sonra kurulan kamplara sevk ediliyor." diye konuştu.

"Havice'ye yapılacak askeri müdahale ertelendi"

DEAŞ Havice, Riyaz, Reşad, Abbasi ve Zap kasabalarının yanı sıra bölgedeki 300'e yakın köyü elinde tuttuğunu belirten Peşmerge Komutanı Regir, Kuşatma altında ve kaçacak bir yerleri olmayan DEAŞ militanlarının iç göçmen kılığında Kerkük'teki güvenli bölgelere sızmaya çalıştıklarını söyledi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonun araya girmesinden dolayı Havice'ye yapılması gereken askeri müdahalenin ertelendiğini kaydeden Regir, Peşmerge güçlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını ancak operasyon tarihinin belli olmadığını aktardı.