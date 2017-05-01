İsviçre’de Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğunun önüne gelen yüzleri maskeli grup, ellerindeki boyaları konsolosluğun cam ve duvarına attı. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar meydana geldi.
Grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attı. Saldırıyı gerçekleştiren grubun, atılan boyaların renklerinden PKK yandaşı oldukları yönündeki şüpheleri artırdı.
Öte yandan, saldırı sonrası takviye polis ekipleri gönderilerek başkonsolosluk binasında güvenlik önlemi alındı.