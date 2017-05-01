Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hareketin yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıkladı. Meşal, siyaset belgesine ilişkin, "Hamas'ın tüm liderlerinin içerideki ve dışarıdaki kurumlarının ortak görüşünü yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Meşal, mücadelelerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Geri dönüş hakkı, ne ilga edilir ne de eksiltilir"

Hamas'ın Filistinli mülteciler meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen her türlü girişimi ve projeyi reddettiğini belirten Meşal, "Geri dönüş hakkı, ne ilga edilir ne de eksiltilir." dedi.

"Hamas Siyonistlerle mücadele etmektedir"

"Hamas, çekişmenin dinleri sebebiyle Yahudilerle değil Siyonist projeyle olduğunu vurgular ve Hamas, Yahudi oldukları için onlarla bir çekişme yürütmemektedir, saldırgan işgalci Siyonistlerle mücadele etmektedir. Mücadele sürecektir."

"Filistin haklarından ödün verilmeyecektir"

Meşal, belgeye ilişkin, "1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulması, Filistin haklarından ödün verilmesi anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

"Hamas geniş katılımlı demokrasiye inanıyor"

Halid Meşal, "Hamas geniş katılımlı demokrasiye inanıyor. Diyaloga ve başkasıyla yaşamaya açıktır." şeklinde konuştu.

"Yeniden inşa edilmesine çalışılması kaçınılmazdır"

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Filistin halkının koruması gerekli ulusal çerçevesi olduğunu vurgulayan Meşal, "Yeniden inşa edilmesine çalışılması kaçınılmazdır." diye konuştu.