Texas Üniversitesinin Austin kampüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, kampüsteki spor merkezi yakınlarında bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. Olaya müdahale eden acil sağlık ekipleri, saldırıda aldığı yaralar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ciddi şekilde yaralanan 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Polis zanlının gözaltına alındığı belirtti, ancak olayın nedenine ve karışanların isimlerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Texas Üniversitesi karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
02.05.2017 - 01:32 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Texas Üniversitesinin Austin kampüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : texas,abd,
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