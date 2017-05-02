Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus televizyonu, Tümgeneral Geyman'ın 1878 yılında tifüs hastalığından dolayı hayatını kaybettiğine ve askeri törenle toprağa verildiğine işaret ederek, "Ama kimse nerede toprağa verildiğini bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Rus televizyon yorumuna şöyle devam etti:

"Muhtemelen bulunan meçhul mezar ünlü generale ait. Rus tarihçiler çok ilginç bir detaya da değindi. Mesele şu ki, general pırlantalı kılıcıyla (askeri geleneklere göre) toprağa verilmeliydi. Bu silah ödülü ölümünden kısa bir zaman önce kendisine sunulmuştu. Her zaman kılıcıyla gezerdi, fakat mezarı ortaya çıktığında değerli bir eşyası tabutun içinde yoktu."