Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde "Göçmensiz Gün Grevi" adlı gösteriler nedeniyle çok sayıda göçmen işe gitmedi.

New York'ta daha önce olaysız geçen 1 Mayıs gösterilerinde bu sene ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı kararnameleri ile ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamalarından dolayı olaylar çıktı.

Göstericiler, ICE'nin gözaltı merkezlerine finansal destek sağladığı gerekçesiyle JP Morgan Chase ve Wells Fargo bankalarının önünde eylem yaptı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Sözcülüğü, kentteki gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

New York meydanlarındaki gösteriler

Kentin Washington, Union ve Foley meydanlarında da geniş katılımlı gösteriler yapıldı.

Foley Meydanı'ndaki gösteri olaysız sona erdi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da konuşma yaptığı ve birçok müzisyenin sahne aldığı programı, Time dergisinin bu yıl "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" arasında gösterdiği genç Filisinli Müslüman kadın Linda Sarsour sundu.

ABD'nin California eyaleti San Francisco kentinde de göçmen haklarını savunan gösteriler düzenlendi.ABD'nin California eyaleti San Francisco kentinde de göçmen haklarını savunan gösteriler düzenlendi.

Eylemlerin hedefinde bankalar ile büyük gıda ve giyim mağazalarının yanı sıra göçmenlik politikaları nedeniyle Başkan Trump vardı.

Trump'ı destekleyen küçük bir grup da önce Union Meydanı'nda, daha sonra ise Foley Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayan gruplara karşı gösteri düzenledi.