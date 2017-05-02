Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açlık ve kuraklıkla boğuşan Güney Sudanlılara kapılarını açan Sudan halkı da en az komşuları kadar yardıma muhtaç durumda.

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde halk, mülteciler gibi zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Özellikle yetim çocukların sayısının artışı yetkilileri düşündürüyor.

Güney Darfur Eyaleti Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı Genel Müdürü Muhammed İbrahim Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede iç savaş döneminde yaşananların insanlarda derin yaralar açtığına dikkati çekti.

Hasan, "Bizim burada ilk olarak yapmaya çalıştığımız insanların kalkınması. Gayemiz, fakir halkın bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlamak. Tabii zengin bir ülke değiliz, yaptığımız çalışmalar esnasında haliyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.

"Sudan'ın değil ümmetin geleceği için"

Hasan, bölgedeki yetim sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buradaki birçok çocuğumuzun ailesi savaş yüzünden hayatını kaybetti. Sadece Nyala şehrinde anne ve babası olmayan 3 bin 475 yetimimiz var. Güney Darfur eyaletindeyse 30 bini aşan rakamlar önümüze geliyor. Yetimler ne yazık ki ailelerinden bihaber. Gidecek bir evleri, kalacak bir yurtları olmayan bu evlatlarımız, sokaklarda yatıp kalkıyor. Müslümanlar el birliğiyle bu yetimlere sahip çıkmalı. İsteğimiz sadece Sudan'ın değil ümmetin geleceği içindir."

Bölgedeki çalışmalara da değinen Hasan, 10-20 yaş aralığındaki kadın ve çocuklara yönelik mesleki kurslar açtıklarını anlattı.

"Onların yere sağlam basmasını istiyoruz" diyen Hasan, 3,5 milyonluk Güney Darfur nüfusunun neredeyse 1,5 milyonunun açlıkla pençeleştiğini ve yönetim olarak ellerinden geldiğince bu kişilere gıda yardımı yaptıklarını ifade etti.

"Bize en çok yardım Türkiye'den geliyor"

Hasan, iç savaşın ilk yıllarında, misyonerlik faaliyeti yürütenleri ülkeden gönderdiklerini, yollarına Türkiye gibi ülkelerle devam etmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizleri iç savaş döneminde dahi yalnız bırakmayan Türkiye hükümetine ve sivil toplum örgütlerine çok şey borçluyuz. Türk hastanesinin verdiği hizmeti nasıl görmezden gelebiliriz? Orada binlerce insana ulaşılıyor. Türk STK'ları da su kuyuları, gıda yardımlarıyla ve mesleki kurs çalışmalarıyla Darfur halkının gönlünü kazandı. Açıkça söylemek gerekirse bize en çok yardım Türkiye'den geliyor. Yardım yapan da alan da Müslüman. Bundan daha güzel bir duygu olamaz."

Hasan bölgedeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek istediklerini, yetimler için okullar, yetimhaneler inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yle ortaklık yapmaya hazırız. Biliyoruz ki biz onları, onlar da bizleri çok seviyor." ifadelerini kullandı.