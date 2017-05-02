Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da faaliyet gösteren Levada Analitik Merkezi, ülkede seçim yapılması halinde çıkacak sonuçlara ilişkin kamuoyu sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan vatandaşlar, “Bu pazar günü seçimler yapılsaydı, oyunuzu kime verirdiniz” sorusuna yanıt verdi. Anket sonuçları, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yüzde 48, Liberal Demokratik Parti Lideri Vladimir Zhirinovsky ve Komünist Parti Lideri Gennady Zyuganov yüzde 3, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ise yüzde 1 oranında oy alacağını ortaya koydu. Yüzde 45 civarında seçmenin ise seçime gidip gitmeyeceği ve kime oy vereceklerine karar vermedikleri açıklandı.

Öte yandan, Rus lider Putin, 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma niyetinin olup olmadığını ise henüz açıklamadı.