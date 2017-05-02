Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveytli uzman ve akademisyenler, ülkede 16 yıl aradan sonra yeniden zorunlu hale getirilen askerlik hizmetinin birçok açıdan faydalı olacağını ifade ediyor.

Kuveytli siyaset uzmanı avukat Celil et-Tabbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de askerlik hizmetinin zorunlu olduğuna işaret ederek, "Askerlik dünyanın çoğu ülkesinde zorunlu olarak yapılıyor. Lise veya üniversite öğrenimini tamamlayan erkek öğrenciler, 12 veya 24 ay süreyle gidip vatani görevini yapıyor." dedi.

Bu görevi yerine getirmenin bazı faydaları olduğuna dikkati çeken Tabbah, "Vatandaş, ülkeye yönelik herhangi bir tehdide karşı askeri eğitime sahip olacak. Askerliğini yapmış olan kimse daha kararlı ve disiplinli olmasının yanı sıra yasalar ile vatanın kutsallığına saygılı olur." ifadelerini kullandı.

"Zorunlu askerlik, olumlu bir adım"

Kuveyt Üniversitesi İletişim Fakültesinde görevli Prof. Dr. Ahmed eş-Şerif de ülkede askeri hizmetin 16 yıl aradan sonra yeniden zorunlu kılınmasını olumlu bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Şerif, askerlik görevinin, gençler açısından faydalı olacağını savunarak, "Vatani görev, askeri kuruma binlerce kadro kazandırmanın yanı sıra vatanı savunma konusunda gençleri eğitecek ve çalışmaya hazır disiplinli bir nesil yetiştirmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt ordusu Ulusal Hizmet Komisyonu Başkanı Tümgeneral İbrahim el-Amiri, 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta 18 yaşını doldurmuş 13 bin 217 Kuveytlinin zorunlu askerlik hizmeti için alım işlemlerinin önümüzdeki ay başlayacağını belirtmişti.

Amiri, "10 Mayıs'ta 18 yaşını doldurmuş erkekler, orduya katılmak için gönderilecek tebligatı beklemek üzere zorunlu askerlik için 60 gün içinde internet sitesi üzerinden ya da merkezlerde kaydını yaptırmalı." demiş, askerlik hizmetinden kaçanların 3 yılı bulan hapis ve para cezasına çarptırılacağını kaydetmişti.

Kuveyt meclis üyeleri, Nisan 2015'te zorunlu askerlik yasasını onaylamış, iki yıl sonra uygulamaya konulması hususunda mutabık kalmıştı. Söz konusu yasa, 18 ile 35 yaşları arasındaki Kuveytli erkeklerin 12 ay süreyle zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesini öngörüyor.

Yaklaşık bir milyon 300 bin nüfusa sahip Kuveyt'te 1980'de kararlaştırılan zorunlu askerlik hizmeti, 2001'de ilgili yasada boşluk olduğu gerekçesiyle askıya alınmıştı.