Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Mansur el-Turki, başkent Riyad'da yaptığı basın açıklamasında, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeleye etkin bir şekilde devam ettiğini, son 6 ay içinde yapılan operasyonlarda 589'u Suudi Arabistan, bin 39'u ise 41 ülkeden olmak üzere bin 628 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı, satışı ve taşınması suçlamaları ile gözaltına alındığını belirtti.

Turki, operasyonlarda toplam 21 milyon 429 bin 859 adet sentetik hap, 19 ton 612 kilo esrar, 12 kilo ham esrar, 218 kilo kokain, 5 bin 468 değişik tip ve ebatta silah, 14 bin 100 adet mermi ile 43 milyon 822 bin Suudi Arabistan Riyali (11 milyon 868 bin dolar) ele geçirildiğini kaydetti.

Düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu kaçakçıları ile silahlı çatışmaların da yaşandığını ifade eden Tümgeneral Turki, çatışmalarda 16 güvenlik görevlisinin yaralandığını, uyuşturucu kaçakçılarından 5'inin öldüğünü, 14'ünün de yaralandığını ifade etti.

Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor. Verilen ağır cezaya rağmen her yıl binlerce kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanıyor.

Ülkede uyuşturucu taşıma ve satışı yapan kişiler, haklarında verilen idam cezalarının yüksek yargı tarafından onaylanmasının ardından idam ediliyor.