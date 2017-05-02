Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump ile Rusya Lideri Putin telefonda görüştü. Görüşmede, terörizme karşı koordinasyon ele alındı. Kuzey Kore konusunda diplomatik çabaların artırılmasında anlaşıldı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Putin, "Kuzey Kore konusunda sabırlı olunmalı, tansiyon düşürülmeli" dedi. Kuzey Kore konusunda diplomatik çabaların artırılmasında anlaşıldı.

İki lider, Suriye konusunda da dışişleri bakanlarının görüşmelerinin arttırılmasına karar verdi.

Trump ve Putin, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G-20 Zirvesi'nde bir araya gelebilir.