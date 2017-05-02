Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ, Suriye-Irak sınırındaki Haseke bölgesindeki mülteci kampına intihar saldırıları düzenledi. 37 kişi hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgede çatışmaların yaşandığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden, Rami Abdül Rahman yaptığı açıklamada, "Haseke’de Iraklı mülteciler ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı kampın içinde ve dışında en az beş intihar bombacısı kendilerini patlattı" dedi.