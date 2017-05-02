Terör örgütü DEAŞ, Suriye-Irak sınırındaki Haseke bölgesindeki mülteci kampına intihar saldırıları düzenledi. 37 kişi hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgede çatışmaların yaşandığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden, Rami Abdül Rahman yaptığı açıklamada, "Haseke’de Iraklı mülteciler ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı kampın içinde ve dışında en az beş intihar bombacısı kendilerini patlattı" dedi.
DEAŞ Suriye-Irak sınırında mülteci kampına saldırdı: 37 ölü
02.05.2017 - 23:49 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye-Irak sınırı Haseke bölgesindeki mülteci kampına düzenlediği intihar saldırısında 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : deaş,haseke,
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