Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın üç farklı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Rouen kenti ile Roanne ve Villeneuve d'Ascq kasabalarında gözaltına alınan 5 kişinin 16 ile 25 yaşlarında olduğunu duyurdu.

Terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, iki adet uzun namlulu tüfek ve iki adet tabanca bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların, terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları ifade edildi.