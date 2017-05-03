Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri Theresa May, ülkesinin Brüksel ile yapacağı Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) müzakerelerinde, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i zorlayacağı uyarısında bulundu.

May, geçen hafta ikilinin Londra'daki görüşmesinin ardından Juncker'in kendisi hakkında "ayrı bir galakside yaşadığını" yakıştırmasını yaptığı iddiasına ilişkin İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

May, hem ülkesinin hem de Brüksel'in müzakerelere ilişkin tutumunun birbirine benzerlik gösterdiğini ve uzlaşı ortak zeminler bulunduğunu söylerken, son dönmede müzakerelerin zorlu geçeceğine dair işaretlerin ortaya çıktığına dikkat çekti.

İngiliz lider, "(Geçen yıl) Muhafazakar Parti'nin liderlik kampanyası sırasında meslektaşlarımdan biri tarafından 'bayağı zor bir kadın' olarak tanımlanmıştım. Ben de o zaman bu gerçeği tecrübe edecek bir sonraki kişinin Jean-Claude Juncker olacağını söylemiştim." ifadesini kullandı.

"Brexit müzakereleri zorlu geçecek"

Brüksel ile yapılacak Brexit müzakerelerinin zorlu geçeceğini yineleyen May, "Bu müzakerelere girmem için Britanya halkından bana yetki vermelerini rica ediyorum. Ben ve ekibim için verilecek her oy, Birleşik Krallık için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamada elimizi güçlendirecek." diye konuştu.