Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütü tarafından bu sabah bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralanan bazı kişiler, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.
Azez ilçe merkezinde bombalı saldırı
03.05.2017 - 09:33 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Etiketler : Kilis,
469925 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/469925.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER