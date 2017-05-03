15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin en az 2’si bugün öğle saatlerinde temyiz mahkemesine çıkarılacak. Mahkeme, Türkiye’nin iade talebine karar verecek.
Yunanistan’a kaçan darbeci askerler hakim karşısında
03.05.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan darbeci askerler, Türkiye’nin iade talebine ilişkin olarak bugün hakim karşısına çıkarılacak.
Etiketler : 15 Temmuz darbe girişimi,yunanistan,
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