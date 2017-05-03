Yonhap Ajansının haberine göre, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafından yapılan açıklamada, CIA Başkanı Pompeo'nun Kore Yarımadası'nın batı kıyısında, iki Kore arasındaki sınır hattını denizden gören Güney Kore'nin kontrolündeki Yeonpyeong Adası'na ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Mike Pompeo'nun ziyareti sırasında, "bu eski ve potansiyel çatışma bölgesinden bakışla Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik tehdidini ilk elden değerlendirme fırsatı bulduğu" ifadesine yer verildi.
GÜNEY KORE İSTİHBARATIYLA BULUŞTU
Pompeo'ya ziyarette USFK Komutanı General Vincent K. Brooks, Güney Kore-ABD Birleşik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Leem Ho-young ve ABD Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc Knapper'ın eşlik ettiği, Pompeo'nun ayrıca cumartesi günü başlayan ülke ziyareti sırasında Güney Koreli mevkidaşı, Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Lee Byeong-ho ile güvenlik konusunda detaylı istişareler yapma fırsatı bulduğu kaydedildi.
TANSİYON YÜKSELİYOR
CIA Başkanı Pompeo'dan önce ABD yönetiminden sırasıyla Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Savunma Bakanı James Mattis ve son olarak da geçen ay Başkan Yardımcısı Mike Pence Güney Kore'ye ziyaretler gerçekleştirmişti.
ABD'ye ait B1 savaş uçaklarının yaptığı uçuşlar bölgedeki tansiyonu bir kez daha yükseltmiş, Kuzey Kore uçuşları 'provokasyon' olarak nitelendirmişti.
Resmen savaş sinyalleri! Bu sefer de CIA Başkanı
CIA Başkanı Mike Pompeo, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki sınır hattı yakınındaki bir adaya ziyarette bulundu. Bölgede son olarak Amerikan bombardıman uçaklarının uçuşları tansiyonu yükseltmişti.
Yonhap Ajansının haberine göre, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafından yapılan açıklamada, CIA Başkanı Pompeo'nun Kore Yarımadası'nın batı kıyısında, iki Kore arasındaki sınır hattını denizden gören Güney Kore'nin kontrolündeki Yeonpyeong Adası'na ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
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