Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçüzlerin doktoru New York Stony Brook Çocuk Hastanesi'nden David Chesler, bu rahatsızlığın üçüzlerde olmasının 500 trilyonda bir olasılık olduğunu belirterek, "Onları sağlıklarına kavuşturduğumuz için çok şanslıyız" dedi. Kranyosinostosis adlı hastalık, bebeklerin kafataslarının annenin rahim duvarına yapışarak gelişimlerini durdurmasıyla oluşuyor. Hastalık, görme bozukluğu ve sınırlı beyinsel gelişim gibi bazı sorunlara neden oluyor.

