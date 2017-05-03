Üçüzlerin doktoru New York Stony Brook Çocuk Hastanesi'nden David Chesler, bu rahatsızlığın üçüzlerde olmasının 500 trilyonda bir olasılık olduğunu belirterek, "Onları sağlıklarına kavuşturduğumuz için çok şanslıyız" dedi. Kranyosinostosis adlı hastalık, bebeklerin kafataslarının annenin rahim duvarına yapışarak gelişimlerini durdurmasıyla oluşuyor. Hastalık, görme bozukluğu ve sınırlı beyinsel gelişim gibi bazı sorunlara neden oluyor.
500 trilyonda bir hastalıkla doğdular
03.05.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de ekim ayında çok nadir görülen bir kafatası deformasyonuyla doğan üçüzler Jackson Hunter ve Kaden Howard, doğduktan 9 hafta sonra geçirdikleri ameliyatla sağlıklarına kavuştu
Üçüzlerin doktoru New York Stony Brook Çocuk Hastanesi'nden David Chesler, bu rahatsızlığın üçüzlerde olmasının 500 trilyonda bir olasılık olduğunu belirterek, "Onları sağlıklarına kavuşturduğumuz için çok şanslıyız" dedi. Kranyosinostosis adlı hastalık, bebeklerin kafataslarının annenin rahim duvarına yapışarak gelişimlerini durdurmasıyla oluşuyor. Hastalık, görme bozukluğu ve sınırlı beyinsel gelişim gibi bazı sorunlara neden oluyor.
Etiketler : hastalık,
470030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/470030.aspx
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