Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için yapılan yeni iade başvurusu da reddedildi.Reuters haber ajansı, Yunan mahkemesinin üç askerle ilgili hükmünü açıkladığını bildiriyor. Mahkeme, askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti.Geçen hafta da diğer üç firari asker Abdullah Yetik, Feridun Çoban ve Süleyman Özkaynak için aynı karar verilmişti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 16 Temmuz sabahı helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü sekiz asker, şimdiye kadar birçok kez mahkemeye çıktı. Yunan yargısı, Türkiye'nin iade talebini birçok kez geri çevirdi.Son olarak iade talebinin Ocak 2017'de üst mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Türkiye yeni bir talepte daha bulunmuştu.Yunanistan'daki yerel mahkemeler Türkiye'nin ilk başvurusunda üç askerin Türkiye'ye iadesi yönünde karar verse de üst mahkeme sonradan bu kararı bozmuştu.Firari FETÖ'cü askerler hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunuyor.