Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'da faaliyet gösteren Rabobank, ATM'lerinin hırsızlar tarafından patlatılmasına karşı güvenlik güçleri istihdam edeceğini açıkladı.Rabobank'tan yapılan açıklamada, bankanın özellikle ıssız sokak aralarında ve çevresinde apartmanların bulunduğu ATM noktalarının güvenliğinin sağlanacağı bildirildi.Banka, ATM hırsızlarının gün geçtikçe bu iş için ağır patlayıcı maddeler kullandığını, makinelerin çevresindeki ev ve insanların zarar görmemesi için böyle bir güvenlik önlemi alınacağını duyurdu.

"Maliyeti yüksek ama bizim için güvenlik her şeyden önce gelir"



Kalıcı çözüm yollarını araştırdıklarını belirten banka yetkilisi Margo van Wijngaarden, "Bu araştırma sonuçlanmadığı sürece ATM'lerin güvenlik güçleri tarafından korunması şart. Bu çözümün maliyetinin yüksek olduğunu biliyoruz ama bizim için güvenlik her şeyden önce gelir." diye konuştu.

Hollanda'da geçen ay Zevenhoven köyünde ve Doetinchem kentinde iki ATM noktasına patlayıcı madde bırakılmış, bomba uzmanları bölgenin güvenliğini sağlayana kadar 16 hanenin sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.Hollanda'da geçen yıl 79 adet ATM patlatılmıştı.