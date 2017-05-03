Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne-babalar, öğrenciler ve öğretmenlerin gözleri önünde gerçekleşen cinayet bu sabah saat 8.30’da Atina’nın Glika Nera bölgesinde meydana geldi. İlkokul öğrencisi olan 11 yaşındaki oğlunu okula bırakan 47 yaşındaki Vasilis Grivas, arabasına binerken, başka bir arabada bekleyen iki kişi ona ateş açtı. Görgü tanıkları çocuğun öğretmenine koşarak “Yardım et babamı öldürüyorlar” dediğini ve ağladığını söylediler. Olay yerinden hemen uzaklaşan araba, 600 metre ileride yanmış şekilde bulundu. Gece kulüplerine “koruma” sağlayan ve birçok kez gözaltına alınan mafya babası Vasilis Grivas’a karşı 2003 yılında da bir suikast düzenlenmişti. Okulun önünde bulunan ve o an çocuğunu okula bırakan bir anne, seken mermilerden yaralanıp Sismanoglio Hastanesi’ne kaldırıldı.