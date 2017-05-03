Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eşi Melania ile ilişkisinde geçmişte sorunlar yaşandığının iddia edildiği günlerde, 'First Lady'nin Twitter'da beğendiği bir tweet tartışmaları da beraberinde getirdi.



Melania, Andy Ostoy isimli gazetecinin Trump’ın seçim vaatlerinden biri olan, Meksika’da örülmesi planlanan duvarı konu ederek Donald-Melania Trump ilişkisini yorumladığı Tweet’ini beğendi.







Ostroy tweet'inde Trump çiftinin sosyal medyada popüler olan bir gif'ini kullandı.





Görselde Melania eşi kendisine bakarken önce gülümserken, arkasını döndükten sonra ise suratını asarken görülüyor.





Tweet'te "Görünüşe göre Donald Trump'ın inşa ettiği tek duvar kendisiyle eşi Melania'nın arasında" ifadesi kullanıldı.



Melania Trump bu tweet'i First Lady resmi Twitter hesabı olan @FLOTUS'tan değil, şahsi ve onaylı hesabı @melaniatrump'tan beğendi.