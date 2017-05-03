Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Michael Fitzpatrick, düzenlediği telekonferansta, Maduro'nun derinleşen siyasi kriz ortamında anayasayı yeniden yazma girişiminden "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Fitzpatrick, "Devlet Başkanı Maduro bir kez daha oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor. Maduro'nun dünkü hamlesi bize bireylere yönelik ek yaptırım uygulamayı düşünmek için yeni sebepler vermiştir." dedi.

Bu arada ülkedeki muhaliflerin çoğunlukta bulunduğu Kongre, anayasayı yazmak için halk meclisinin toplanmasını resmen reddetti. Kongre'nin halk meclisinin toplanmasını engellemek gibi bir hakkı olmadığına işaret edilerek, kararının sembolik bir tepki olduğu, meclisin toplanmasına ilişkin asıl kararı halkın vereceği kaydedildi.

Maduro'nun dün söz konusu kararnameyi imzalamasına tepki gösteren protestocular sokakları çöp torbaları, kırık beton ve metal parçalarıyla kapatmıştı.

Muhalefet liderleri daha önce Maduro'nun yeni anayasa yapılması çağrısını, kendisini iktidarda tutacak "büyük bir sahtekarlık" olarak değerlendirmişti.

Ülkede Maduro karşıtı gösteriler ikinci ayına girerken, protestocularla polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, son olarak 25 Nisan'da gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.