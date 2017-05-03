Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye’nin, Rusya’nın önemli ve güvenilir bir ortağı olduğunu belirten Putin, "İlişkilerdeki normalleşme sürecini geride kaldı. İlişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de güvenli bölgelerinin oluşturulması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı fikirde olduklarını belirterek, "Astana’da toplanan, çatışmanın tarafları bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü ülkeleri için nihai kararı onlar verecek. Biz de bu mekanizmaların gelişmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamalar kalktı"

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, "Türkiye ile Rusya'nın domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak aynı anda kaldırma kararı aldı. Bu en kısa zamanda hayata geçirilecek." dedi.