Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Filistinli Esirler Komitesi, düzenlediği basın toplantısında, "Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Demokratik Cephe'den 50 Filistinli liderin, çoğunluğunu Fetih hareketi mensubu tutukluların oluşturduğu açlık grevindeki Filistinlilere destek vermek amacıyla açlık grevine başladığını" duyurdu.

Açlık grevine giren Filistinli liderler arasında FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat, Hamaslı Tutuklu Komutanlar Heyeti Başkan Yardımcısı Abbas es-Seyyid ve İslami Cihad mensubu Tutuklu Komutanlar Heyeti Başkanı Zeyd Besisi'nin de bulunduğu belirtildi.

Filistinli esirlerden sorumlu eski Bakan Vasfi Kabha, "Tutuklu liderlerin açlık grevine başlayacaklarını ilan etmesi işgal gücü İsrail'e, açlık grevinin tüm Filistinli grupların ortak kararı olduğu mesajı veriyor. İsrail'in tutukluları ayrıştırmasına izin verilmeyeceğini gösteriyor." dedi.

Açlık grevine katılımın devrimin gerekliliğin yanı sıra dini, ahlaki ve ulusal bir görev olduğunu söyleyen Kabha, "Açlık grevine girmekte tereddüt eden Filistinli tutukluların tereddütlerini gideren bu karar, Filistin ulusal birliğine doğru atılmış fiili bir adımdır." diye konuştu.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karaka da "Esirlerin açlık grevleri Filistin iç ayrılığını sona erdirecek ulusal birliğe doğru atılmış önemli bir adım. İsrail hapishanelerindeki Filistinli direniş hareketleri liderlerinin de açlık grevine başlaması bunun önemli bir göstergesi." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.