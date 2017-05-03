Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin New Jersey eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "evrakta sahtecilik yaparak" açmak istediği sözleşmeli okula (charter school) verilen onayın iptali istendi.

"NorthJersey.com" haber sitesinde yer alan habere göre Linden kentindeki eğitim yetkilileri, New Jersey Eğitim Dairesine gönderdiği dilekçede, bu okulun açılması için yapılan başvuruda "sahte imzalar ve evraklar" kullanıldığını bildirdi. Yetkililer, bu nedenle söz konusu okula verilen onayın hükümsüz sayılmasını, açılışının durdurulmasını ve savunma alınmasını talep etti.

Yetkililer, 65 sayfalık dilekçede, vergi mükelleflerin ödediği paralarla finanse edilecek "Union Arts and Science Charter School"un onayının dolandırıcılıkla alındığını ve sahte belgeler sunulmasına göz yumulmaması gerektiğini ifade etti.

Dilekçede, New Jersey eyaletinde FETÖ'nün "evrakta sahtecilik yaparak" açmak istediği sözleşmeli okulun açılışının durdurulması istendi.