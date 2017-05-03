Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlediği toplantının sonucunda faizleri yüzde 0.75-1 aralığında tutarak değişikliğe gitmediğini bildirdi.
Fed faiz kararını açıkladı
03.05.2017 - 21:07 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını değiştirmedi. Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlediği toplantının sonucunda faizleri yüzde 0.75-1 aralığında tuttuğunu bildirdi.
Etiketler : fed,
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