Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin önde gelen konfederasyonlarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT) yan kuruluşu CGT Publicis'in paylaştığı tweetle bir polis memurunun molotofkokteyli ile yaralanmasını "kızarmış tavuk" olarak yorumlaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Fransa İçişleri Bakanı Mathias Fekl, CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez'e yazdığı mektupta, bu paylaşımın polisleri rencide ettiğini belirterek tweetin kaldırılmasını istedi.

Paylaşımın özellikle polis örgütlerinin de sert eleştirilerine neden olması üzerine CGT Publicis tweeti sildi.