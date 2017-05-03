Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), İsrail'in Filistin topraklarında "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezden Genel Sekreter Yusuf bin Ahmed el-Useymin imzasıyla yayımlanan açıklamada, UNESCO'nun bu kararının, İsrail'in Filistin devletinin başkenti olan Kudüs'te Filistin halkına uyguladığı siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki baskılara karşı alınmış bir karar olduğu bildirildi.

UNESCO tarafından alınan bu kararların uygulanmasının önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası hukuka ve BM kararlarına uymayan İsrail'in başta Kudüs ve El-Halil olmak üzere Filistin'deki İslami kültür yapıtlarına karşı uyguladığı "ağır ihlaller" karşısında uluslararası kamuoyunun gerekli sorumluluğu alarak harekete geçmesinin önemine vurgu yapıldı.

İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı "İşgal edilmiş Filistin" başlıklı karar tasarısı, UNESCO'da oylanarak kabul edilmişti.