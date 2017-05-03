Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 4. turu düzenlenen Suriye görüşmelerinin birinci gününde katılımcı taraflar arasında yapılan görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Astana'da Rixos oteldeki "Suriye" konulu toplantının birinci gününde katılımcı taraflar arasında ikili görüşmeler gerçekleşti.

Suriye askeri muhalefet heyeti, toplantının başlamasının ardından Rusya'nın Hama ve Dera'daki hava saldırıları ile görüşmelerde sunduğu ağır şartlara tepki göstererek görüşmelere katılımı askıya aldığını bildirmişti. Askeri muhalefet heyeti, önerilerini içeren bir belgeyi taraflara iletmiş ve otelden ayrılmıştı.

"Gerilimin azaltılması bölgesi"

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Departmanı Müdürü Aydarbek Tumanov, basına yaptığı açıklamada, görüşmelerde yoğun çatışmaların olduğu 4 bölgenin "Gerilimin azaltılması bölgesi" ilan edilmesine ilişkin memorandum imzalanmasının ele alındığını aktardı.

Bu bölgelerin hangi bölgeler olduğunu belirtmeyen Tumanov ayrıca, ateşkesin güçlendirilmesi protokolünün oluşturulması ve tutukluların takası konularını da görüştüklerini kaydetti.

“Görüşmeler devam etmeli”

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’deki hava saldırıları iddialarından kaygı duyduklarını söyledi.

"Hava saldırılarının durdurulması için inceleme ve önlem alınması çağrısı yapıyoruz.” diyen Mistura, Astana’da gerilimin düşürülmesi ve güven artırıcı önlemlerin alınması için görüşmelerin devam ettirilmesini istedi.

Astana toplantısının önemli olduğunu ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Mistura, muhaliflerin yarınki görüşmelere katılacağını umduğunu ifade etti.