Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib Sivil Savunma Sözcüsü Ahmet Ebu Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde Derkuş'da bulunan Vefa mülteci kampına İHA ile düzenlenen ilk saldırıda 2 kişinin yaralandığını ve bazı çadırların yandığını söyledi.

Ebu Nur, "Akşam saatlerinde ikinci İHA saldırısı Derkuş'daki Halep 1 kampını hedef aldı. Saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yaralanan 9 sivil bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı." dedi.

Üçüncü İHA saldırısında beldedeki bazı sivil araçların hedef alındığını belirten Ebu Nur, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırılar sonrası en az 100 çadırın yanarak kullanılmaz hale geldiğini kaydeden Ebu Nur, olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerinin çıkan yangınları kontrol altına alarak söndürmeyi başardığını bildirdi.

İdlib Sivil Savunma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan İHA veya İHA'ların hangi ülkeye ait olduğunun belirlenemediği ifade edildi.